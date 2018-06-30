Мощная буря повалила семь деревьев в Подольске

На Москву и область обрушилась мощная буря. После грозы оказались повалены деревья.
В МЧС сообщили о семи поваленных деревьях в Подольске Московской области. По данным ведомства, во время непогоды никто не пострадал.
Центральный региональный центр МЧС РФ: «В Подольске ветер повалил семь деревьев, пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена».
В соцсетях тем временем появилась информация о 50 упавших деревьях в столице, однако подтверждения этой информации пока нет.
Сильная гроза для москвичей и гостей столицы не стала сюрпризом. МЧС заранее отправило горожанам предупреждения на мобильные телефоны. О мерах предосторожности сообщали и власти. В Москве сегодня ограничено время работы зоопарка, а ВДНХ и несколько парков вовсе оказались закрыты для посетителей из соображений безопасности. Это коснулось и фан-зоны FIFA на Воробьёвых горах.
Центральный региональный центр МЧС РФ: «В Подольске ветер повалил семь деревьев, пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена».
В соцсетях тем временем появилась информация о 50 упавших деревьях в столице, однако подтверждения этой информации пока нет.
Сильная гроза для москвичей и гостей столицы не стала сюрпризом. МЧС заранее отправило горожанам предупреждения на мобильные телефоны. О мерах предосторожности сообщали и власти. В Москве сегодня ограничено время работы зоопарка, а ВДНХ и несколько парков вовсе оказались закрыты для посетителей из соображений безопасности. Это коснулось и фан-зоны FIFA на Воробьёвых горах.
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