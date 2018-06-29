В Москве ограничат работу фан-зоны на Воробьёвых горах из-за непогоды

, мэр Москвы: «К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьёвых горах».Ранее сообщалось, что в субботу в столице столбик термометра поднимется до 26 — 28 градусов тепла, но ожидаются сильные дожди с грозами и ветер до 15–20 м/с. Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности на 30 июня в связи с непогодой.