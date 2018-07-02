Глава РФПИ объявил о наступлении «очень мощного времени» для России. Эксклюзив НТВ

Государственные средства, вложенные в проекты по линии Российского фонда прямых инвестиций, возвращаются государству с доходностью около 15% годовых в рублях. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ: «Во-первых, мы построили очень близкие партнерские отношения более чем с 15 суверенными фондами мира. Это довольно уникальная модель, где мы привлекаем их средства вместе с нашими, и часто на наш рубль мы привлекаем около 8–9 рублей от наших партнеров. Второе — это то, что государственные средства, которые вложены в нас и работают как инвестиции в компании, возвращаются государству с доходностью».
По словам Дмитриева, 90% инвестиций РФПИ — это инвестиции за пределами Москвы. Причем это не только деньги, но и технологии.
Всего РФПИ вместе с партнерами, по данным Дмитриева, привлек более 1,3 триллиона рублей в экономику страны и в ближайшее время планирует удвоить объем средств.
Кирилл Дмитриев: «Мы вообще чувствуем, что сейчас очень мощное, хорошее, сильное время для России. Это связано с рядом факторов, и с тем, что наша экономика хорошо развивается, и с тем, что мы стабилизировали цену на нефть. И это дает нам хорошее основание для движения вперед. И с тем, что чемпионат мира очень хорошо у нас проходит, и все страны, которые очень скептически относились к России, — очень много неправильной информации было о России, — они вынуждены признать, что чемпионат мира проходит у нас просто идеально и позитивно».
По мнению Дмитриева, в этом году открывается все больше возможностей для взаимодействия с Европой, что можно воспринимать как мощнейший перелом в восприятии Западом России, который, возможно, усилится благодаря предстоящей в июле встрече Путина с Трампом.
Что касается российской инфраструктуры, то удовлетворить ее потребности в 2 трлн рублей инвестиций ежегодно — посильная задача, уверен глава РФПИ. И правильным инструментом для ее решения может стать фонд развития, который планирует создать министерство финансов.
Кирилл Дмитриев: «Государство будет докладывать небольшое количество денег в различные инфраструктурные проекты — ровно столько, чтобы инвесторы и банки могли получить минимальную доходность, инвестируя в эти проекты. И таким образом государство не на 100% будет финансировать проекты, а на 10–15%, а инвесторы будут инвестировать и получать хорошую доходность со своих инвестиций. И мы считаем, что это своего рода магический подход, потому что он позволяет инвесторам получить минимальную доходность, государству — строить много инфраструктурных проектов, инвестируя минимальное количество собственных средств».
Наращивать госдолг до уровня в 20–25% ВВП, по словам Дмитриева, вполне оправданно при отборе эффективных и качественных проектов для инвестирования средств.
Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Поздняков».
По словам Дмитриева, 90% инвестиций РФПИ — это инвестиции за пределами Москвы. Причем это не только деньги, но и технологии.
Всего РФПИ вместе с партнерами, по данным Дмитриева, привлек более 1,3 триллиона рублей в экономику страны и в ближайшее время планирует удвоить объем средств.
Кирилл Дмитриев: «Мы вообще чувствуем, что сейчас очень мощное, хорошее, сильное время для России. Это связано с рядом факторов, и с тем, что наша экономика хорошо развивается, и с тем, что мы стабилизировали цену на нефть. И это дает нам хорошее основание для движения вперед. И с тем, что чемпионат мира очень хорошо у нас проходит, и все страны, которые очень скептически относились к России, — очень много неправильной информации было о России, — они вынуждены признать, что чемпионат мира проходит у нас просто идеально и позитивно».
По мнению Дмитриева, в этом году открывается все больше возможностей для взаимодействия с Европой, что можно воспринимать как мощнейший перелом в восприятии Западом России, который, возможно, усилится благодаря предстоящей в июле встрече Путина с Трампом.
Что касается российской инфраструктуры, то удовлетворить ее потребности в 2 трлн рублей инвестиций ежегодно — посильная задача, уверен глава РФПИ. И правильным инструментом для ее решения может стать фонд развития, который планирует создать министерство финансов.
Кирилл Дмитриев: «Государство будет докладывать небольшое количество денег в различные инфраструктурные проекты — ровно столько, чтобы инвесторы и банки могли получить минимальную доходность, инвестируя в эти проекты. И таким образом государство не на 100% будет финансировать проекты, а на 10–15%, а инвесторы будут инвестировать и получать хорошую доходность со своих инвестиций. И мы считаем, что это своего рода магический подход, потому что он позволяет инвесторам получить минимальную доходность, государству — строить много инфраструктурных проектов, инвестируя минимальное количество собственных средств».
Наращивать госдолг до уровня в 20–25% ВВП, по словам Дмитриева, вполне оправданно при отборе эффективных и качественных проектов для инвестирования средств.
Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Поздняков».
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