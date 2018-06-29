«Гости поражены радушием»: оргкомитет ЧМ-2018 подвел предварительные итоги

На чемпионате мира по футболу пока пауза между матчами группового этапа и
плей-офф, и это повод подвести предварительные итоги.
Оргкомитет турнира сообщил: выдано более 1,5 млн паспортов болельщика, а футбол в фан-зонах посмотрели более 5 млн человек. Иностранные журналисты спрашивают, нельзя ли странам, где в будущем пройдет чемпионат мира, перенять опыт России. Удивляются не только организации, но и атмосфере во всех городах-организаторах.
Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»: «Есть масса историй, когда наши гости поражены радушием, которое мы, собственно, обещали. И вот это самое ценное. Это никак не организуешь. Это идет изнутри. Это выходит за пределы организации периметра безопасности, брошюрок для болельщиков. И это самый главный итог чемпионата мира».
Каждый из 12 стадионов провел по четыре матча группового этапа. Стадионы четырех городов — Калининграда, Саранска, Волгограда и Екатеринбурга — завершили участие в турнире.
К этому моменту главная сенсация — вылет действующих чемпионов мира — немцев. Лучшие бомбардиры первой половины: англичанин Харри Кейн — 5 голов, бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду — по 4 гола. Впервые в истории чемпионатов одна из команд вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству желтых карточек.
На стадионах аншлаг. Посещаемость матчей — 97%. В Россию приехало более 700 тысяч иностранных болельщиков. И это не окончательная цифра — впереди плей-офф. Первая пятерка стран по выданным Fan ID выглядит так: Россия, Китай, США, Мексика и Аргентина. Среди лидеров — Германия и Великобритания. Комфорту болельщиков уделили особое внимание. На всех стадионах работает бесплатный wi-fi. Почти половина приезжает на матчи общественным транспортом, 20% приходят пешком, 70% отпрошенных обращались к волонтерам. И еще один интересный факт: болельщики из многих стран самостоятельно убирают за собой на стадионах. Например, гости из Японии и Сенегала.
Алексей Сорокин: «Прекрасная обстановка, видим эмоции гостей и на стадионе, и вне, в городах, которые они посещают. Инфраструктура также прекрасно функционирует, не было ни одного нарекания ни к стадионам, ни к тренировочным площадкам, ни к качеству газонов».
Сегодня же президент FIFA Джанни Инфантино поблагодарил россиян за гостеприимство и назвал чемпионат мира праздником, который полностью меняет восприятие России на Западе.
Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»: «Есть масса историй, когда наши гости поражены радушием, которое мы, собственно, обещали. И вот это самое ценное. Это никак не организуешь. Это идет изнутри. Это выходит за пределы организации периметра безопасности, брошюрок для болельщиков. И это самый главный итог чемпионата мира».
Каждый из 12 стадионов провел по четыре матча группового этапа. Стадионы четырех городов — Калининграда, Саранска, Волгограда и Екатеринбурга — завершили участие в турнире.
К этому моменту главная сенсация — вылет действующих чемпионов мира — немцев. Лучшие бомбардиры первой половины: англичанин Харри Кейн — 5 голов, бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду — по 4 гола. Впервые в истории чемпионатов одна из команд вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству желтых карточек.
На стадионах аншлаг. Посещаемость матчей — 97%. В Россию приехало более 700 тысяч иностранных болельщиков. И это не окончательная цифра — впереди плей-офф. Первая пятерка стран по выданным Fan ID выглядит так: Россия, Китай, США, Мексика и Аргентина. Среди лидеров — Германия и Великобритания. Комфорту болельщиков уделили особое внимание. На всех стадионах работает бесплатный wi-fi. Почти половина приезжает на матчи общественным транспортом, 20% приходят пешком, 70% отпрошенных обращались к волонтерам. И еще один интересный факт: болельщики из многих стран самостоятельно убирают за собой на стадионах. Например, гости из Японии и Сенегала.
Алексей Сорокин: «Прекрасная обстановка, видим эмоции гостей и на стадионе, и вне, в городах, которые они посещают. Инфраструктура также прекрасно функционирует, не было ни одного нарекания ни к стадионам, ни к тренировочным площадкам, ни к качеству газонов».
Сегодня же президент FIFA Джанни Инфантино поблагодарил россиян за гостеприимство и назвал чемпионат мира праздником, который полностью меняет восприятие России на Западе.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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