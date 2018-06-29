Инфантино: ЧМ-2018 полностью меняет западное восприятие России

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поблагодарил россиян за гостеприимство и назвал чемпионат мира 2018 года праздником, который полностью меняет восприятие России на Западе.
Выступая на форуме «Спорт и будущее» в Москве, глава FIFA подчеркнул, что групповой этап ЧМ прошел на фантастическом уровне.
Джанни Инфантино, президент FIFA: «Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой».
Инфантино добавил, что «праздник в России стал праздником всего мира».
Накануне на чемпионате мира определились последние две пары 1/8 финала.
Джанни Инфантино, президент FIFA: «Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой».
Инфантино добавил, что «праздник в России стал праздником всего мира».
Накануне на чемпионате мира определились последние две пары 1/8 финала.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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