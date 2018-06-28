Колумбия и Япония добыли последние путевки в плей-офф ЧМ-2018

Колумбия завершила групповой этап ЧМ-2018 победой над Сенегалом, а Япония — поражением от Польши.

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Встреча, проходившая Самаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. Автором единственного гола стал Йерри Мина, который поразил ворота сенегальцев на 74-й минуте.



В другой встрече, которая состоялась в Волгограде, сборная Польши, досрочно потерявшая все шансы на выход в плей-офф, победила Японию со счетом 1:0. На 59-й минуте решающий гол забил Ян Беднарек.



Впрочем, даже поражение в матче с поляками не помешала японцам выйти в плей-офф со второго места. У команд Японии и Сенегала по 4 очка, однако все определили дополнительные показатели. Первое же место заняли колумбийцы с 6 баллами. В 1/8 финала им предстоит играть с Бельгией или Англией.

