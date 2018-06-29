    Минфин отложил снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов. Минфин РФ, налоги и пошлины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин отложил снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

    Минфин отложил снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

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    Минфин отложил снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

    Минфин отложил снижение порога беспошлинного ввоза <nobr>интернет-заказов</nobr>

      Ужесточение правил беспошлинного ввоза для интернет-посылок откладывается.

      Сейчас без пошлин можно заказать в иностранных магазинах товаров за месяц на общую сумму до 1000 долларов и общим весом до 31 килограмма. Минфин предлагал снизить порог до 500 евро уже с 1 июля.

      Но сегодня замминистра финансов Илья Трунин сообщил: от этой идеи отказались. Но сразу напомнил: страны ЕАЭС, куда Россия входит, уже приняли решение, и с 2019 года порог точно снизят до 500 евро.

      А Минфин и вовсе предлагает не дожидаться следующего года и установить порог в 500 евро в месяц до конца этого.

      Ранее отложить снижение беспошлинного лимита на интернет-посылки просила «Почта России».

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