Минфин отложил снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

Ужесточение правил беспошлинного ввоза для
интернет-посылок откладывается.
Сейчас без пошлин можно заказать в иностранных магазинах товаров за месяц на общую сумму до 1000 долларов и общим весом до 31 килограмма. Минфин предлагал снизить порог до 500 евро уже с 1 июля.
Но сегодня замминистра финансов Илья Трунин сообщил: от этой идеи отказались. Но сразу напомнил: страны ЕАЭС, куда Россия входит, уже приняли решение, и с 2019 года порог точно снизят до 500 евро.
А Минфин и вовсе предлагает не дожидаться следующего года и установить порог в 500 евро в месяц до конца этого.
Ранее отложить снижение беспошлинного лимита на интернет-посылки просила «Почта России».
Но сегодня замминистра финансов Илья Трунин сообщил: от этой идеи отказались. Но сразу напомнил: страны ЕАЭС, куда Россия входит, уже приняли решение, и с 2019 года порог точно снизят до 500 евро.
А Минфин и вовсе предлагает не дожидаться следующего года и установить порог в 500 евро в месяц до конца этого.
Ранее отложить снижение беспошлинного лимита на интернет-посылки просила «Почта России».
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