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    Минфин планирует вдвое понизить порог беспошлинного ввоза интернет-заказов

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    Минфин планирует вдвое понизить порог беспошлинного ввоза интернет-заказов

    Минфин планирует вдвое понизить порог беспошлинного ввоза <nobr>интернет-заказов</nobr>

    Министерство финансов РФ предлагает с 1 июля 2018 года ввести пошлины на ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью выше 500 евро. Сейчас порог беспошлинного ввоза составляет 1000 евро.

    Как сообщается в подготовленном Минфином проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, ведомство предлагает с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов, который сейчас составляет 1000 евро, до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро.

    В Минфине уверены, что эти меры поддержат отечественное производство товаров, а также помогут формированию равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, а также обеспечат необходимый уровень администрирования соответствующих платежей.

    Сейчас в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 1000 евро, в пределах 31 кг на одного получателя в месяц, напоминает ТАСС. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в размере 30%.

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