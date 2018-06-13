«Почта России» попросила отложить снижение беспошлинного лимита на интернет-посылки

«Почта России» попросила правительство отложить снижение беспошлинного лимита на
интернет-посылки. Организация сама предлагала схему, по которой порог будут снижать, но оказалась к этому не готова ни технически, ни экономически.
Сейчас россияне без дополнительных сборов могут заказать себе товаров за границей на 1000 евро в месяц. По проекту Минфина, беспошлинный порог должны снизить до 200 евро уже со следующего года.
Однако теперь «Почта России» предлагает отложить вступление в силу новых правил на 2021 год. По данным газеты «Коммерсант», глава «Почты» Николай Подгузов в письме вице-премьеру Максиму Акимову сообщил: снижение лимита без обновления действующих технологий может парализовать работу таможни, а на то, чтобы обновить инфраструктуру, еще нужно время.
Тем временем на деятельность, связанную с интернет-торговлей, приходится 30% выручки почты, и снижение доходов может привести к проблемам проекта по созданию логистиченских центров.
За то, чтобы снизить беспошлинный порог для зарубежных посылок, уже давно ратуют российские интернет-магазины.
Однако теперь «Почта России» предлагает отложить вступление в силу новых правил на 2021 год. По данным газеты «Коммерсант», глава «Почты» Николай Подгузов в письме вице-премьеру Максиму Акимову сообщил: снижение лимита без обновления действующих технологий может парализовать работу таможни, а на то, чтобы обновить инфраструктуру, еще нужно время.
Тем временем на деятельность, связанную с интернет-торговлей, приходится 30% выручки почты, и снижение доходов может привести к проблемам проекта по созданию логистиченских центров.
За то, чтобы снизить беспошлинный порог для зарубежных посылок, уже давно ратуют российские интернет-магазины.
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