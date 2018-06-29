Провокация или сделка: зачем Трамп предложил Макрону выйти из ЕС

Западные СМИ связали долгие переговоры на саммите ЕС с наметившимся расколом в Европе. Свою лепту внес и Дональд Трамп. По данным газеты The Washington Post, американский президент убеждал своего французского коллегу Эммануэля Макрона выйти из состава Евросоюза.
По данным газеты, приватная беседа состоялась в конце апреля во время визита президента Франции в США. На встрече лидеры, в частности, обсуждали американские таможенные пошлины на сталь и алюминий. Трамп ввел их в конце марта для большинства государств. Но для некоторых, в том числе Евросоюза и Канады, на тот момент сделал исключение: они попали под пошлины в конце мая.
Как узнала The Washington Post, при встрече в апреле Трамп намекал Макрону, что у его доброты есть предел и пошлины могут затронуть Старый свет в любой момент. Также Трамп посетовал на то, что Евросоюз в торговых отношениях «хуже Китая». «Почему бы вам не выйти из ЕС?» — спросил Трамп Макрона, предусмотрительно отведя того в сторону. Взамен президент США якобы посулил ему торговые отношения на более выгодных условиях, чем у остальных.
Как отмечает корреспондент НТВ Ирина Конова, вероятно, с этими закулисными интригами и связано нарочито дружелюбное поведение главы США во время визита Макрона в Белый дом. Число поцелуев, объятий и прочих проявлений нежности тогда зашкаливало. Трамп всячески пытался подчеркнуть, насколько сильно он рад видеть своего французского коллегу, и в прямом смысле водил его за ручку и сдувал с него пылинки.
Что ответил Макрон на предложение выйти из Евросоюза, неизвестно. Возможно, до сих пор в раздумьях. В то же время идея американского президента скорее указывает на полное непонимание Трампа структуры Евросоюза и, в частности, политики самого Макрона, который наоборот хочет укрепить роль Франции в Европе и оттеснить Германию с первого плана.
The Washington Post отмечает, что в последнее время Трамп просто сыпет провокационными идеями направо и налево, а потом наблюдает, что из этого выйдет. Вероятно, это как раз тот случай.
Как узнала The Washington Post, при встрече в апреле Трамп намекал Макрону, что у его доброты есть предел и пошлины могут затронуть Старый свет в любой момент. Также Трамп посетовал на то, что Евросоюз в торговых отношениях «хуже Китая». «Почему бы вам не выйти из ЕС?» — спросил Трамп Макрона, предусмотрительно отведя того в сторону. Взамен президент США якобы посулил ему торговые отношения на более выгодных условиях, чем у остальных.
Как отмечает корреспондент НТВ Ирина Конова, вероятно, с этими закулисными интригами и связано нарочито дружелюбное поведение главы США во время визита Макрона в Белый дом. Число поцелуев, объятий и прочих проявлений нежности тогда зашкаливало. Трамп всячески пытался подчеркнуть, насколько сильно он рад видеть своего французского коллегу, и в прямом смысле водил его за ручку и сдувал с него пылинки.
Что ответил Макрон на предложение выйти из Евросоюза, неизвестно. Возможно, до сих пор в раздумьях. В то же время идея американского президента скорее указывает на полное непонимание Трампа структуры Евросоюза и, в частности, политики самого Макрона, который наоборот хочет укрепить роль Франции в Европе и оттеснить Германию с первого плана.
The Washington Post отмечает, что в последнее время Трамп просто сыпет провокационными идеями направо и налево, а потом наблюдает, что из этого выйдет. Вероятно, это как раз тот случай.
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