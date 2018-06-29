    СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

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    СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

    СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

    В прессе появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза.

    Глава Белого дома сделал это предложение в апреле, когда лидеры обсуждали в Белом доме вопросы торговли.

    Как сообщает Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники, Трамп якобы спросил Макрона: «Почему вы не выйдете из ЕС?». Затем президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.

    смотретьЕврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США
    Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США
    Ранее американские власти ввели ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эта мера вызвала возмущение и недовольство в Евросоюзе. Трампа обвинили в ведении торговой войны. Кроме того, в ЕС решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.

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