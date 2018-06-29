СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

В прессе появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза.
Глава Белого дома сделал это предложение в апреле, когда лидеры обсуждали в Белом доме вопросы торговли.
Как сообщает Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники, Трамп якобы спросил Макрона: «Почему вы не выйдете из ЕС?». Затем президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.
Ранее американские власти ввели ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эта мера вызвала возмущение и недовольство в Евросоюзе. Трампа обвинили в ведении торговой войны. Кроме того, в ЕС решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
Как сообщает Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники, Трамп якобы спросил Макрона: «Почему вы не выйдете из ЕС?». Затем президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.
Ранее американские власти ввели ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эта мера вызвала возмущение и недовольство в Евросоюзе. Трампа обвинили в ведении торговой войны. Кроме того, в ЕС решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
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