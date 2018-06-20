    Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США

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    Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США

    Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США

    Еврокомиссия утвердила список товаров из США, на которые будут введены дополнительные пошлины, а также размер пошлин.

    Европейская комиссия одобрила ответные меры на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в среду.

    Из заявления Еврокомиссии: «Еврокомиссия приняла постановление о принятии ответных мер на введенные США пошлины на сталь и алюминий. Меры затронут ряд товаров на сумму 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня».

    В списке товаров, на которые будут введены ответные пошлины, — сталь и алюминий, а также сельскохозяйственная продукция, табак, яхты и моторные лодки, мотоциклы, косметика и игральные карты.

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    В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС имеет право ввести ответные меры в соответствии с правилами ВТО. Общая сумма ущерба от пошлин США составляет 6,4 млрд евро, поэтому альян намерен в будущем ввести дополнительные ограничения, чтобы компенсировать ущерб полностью. Ограничения будут сняты в том случае, если США отменят решение о введении пошлин.

    Напомним, 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики.

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