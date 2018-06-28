Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Бельгийцы победили сборную Англии, а команда Туниса обыграла футболистов из Панамы.
В четверг сборная Бельгии в матче заключительного тура в группе G со счетом 1:0 победила сборную Англии и вышла в плей-офф с первого места (9 очков). Мяч на 51-й минуте забил Аднан Янузай. Англичане, набравшие 6 очков, стали вторыми в группе.
А в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» сборная Туниса выиграла у команды Панамы со счетом 2:1. На 33-й минуте мяч в свои ворота забил защитник тунисцев Яссин Мерия (33). В составе победителей забитыми мячами отметились Фахреддин Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66). К третьему туру команды Панамы и Туниса уже потеряли шансы на выход в плей-офф.
Ранее в четверг путевки в плей-офф добыли Колумбия и Япония. Также в первых матчах плей-офф сборная России встретится с командой Испании.
Пары 1/8 финала определились и выглядят так:
Франция — Аргентина (сыграют 30 июня в Казани),
Уругвай — Португалия (30 июня, Сочи),
Испания — Россия (1 июля, Москва),
Хорватия — Дания (1 июля, Нижний Новгород),
Бразилия — Мексика (2 июля, Самара),
Бельгия — Япония (2 июля, Ростов-на-Дону),
Швеция — Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург),
Колумбия — Англия (3 июля, Москва).
А в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» сборная Туниса выиграла у команды Панамы со счетом 2:1. На 33-й минуте мяч в свои ворота забил защитник тунисцев Яссин Мерия (33). В составе победителей забитыми мячами отметились Фахреддин Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66). К третьему туру команды Панамы и Туниса уже потеряли шансы на выход в плей-офф.
Ранее в четверг путевки в плей-офф добыли Колумбия и Япония. Также в первых матчах плей-офф сборная России встретится с командой Испании.
Пары 1/8 финала определились и выглядят так:
Франция — Аргентина (сыграют 30 июня в Казани),
Уругвай — Португалия (30 июня, Сочи),
Испания — Россия (1 июля, Москва),
Хорватия — Дания (1 июля, Нижний Новгород),
Бразилия — Мексика (2 июля, Самара),
Бельгия — Япония (2 июля, Ростов-на-Дону),
Швеция — Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург),
Колумбия — Англия (3 июля, Москва).
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