Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

1 июля сборная России по футболу встретится в «Лужниках» с командой Испании.

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Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, оказавшись на первой строчке в группе В. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 2:2.



Счет в матче открыли марокканцы. Первым мяч в ворота соперника отправил Халид Бутаиб (14-я минута). На 81-й минуте гол забил Юссеф Эн-Несири. В составе испанской команды отличились Иско (19-я минута) и Яго Аспас (90+1).



