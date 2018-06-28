    Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»

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    Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»

    Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»

    В Швеции суд оставил в силе приостановку решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза».

    Оспорить приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту пыталась украинская компания. Однако Апелляционный суд округа Свеа признал доводы «Нафтогаза» несостоятельными.

    Как подчеркнули в «Газпроме», это обстоятельство усиливает позицию российского холдинга при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража в различных странах.

    В «Нафтогазе» же заявили, что планируют подать в шведский суд дополнительное обращение и продолжат добиваться ареста зарубежных активов «Газпрома», передает ТАСС.

    смотреть«Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    «Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за транзит газа, однако российская сторона обратила внимание на процессуальные нарушения, допущенные арбитрами, и обжаловали их решение. А в середине мая шведский суд по ходатайству «Газпрома» постановил приостановить исполнение решения арбитража Стокгольма.

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