    «Газпром» добился остановки решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

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    «Газпром» добился остановки решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

    «Газпром» добился остановки решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

    Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) по ходатайству «Газпрома» постановил приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между российским концерном и «Нафтогазом Украины» о транзите газа через Украину.

    Апелляционный суд согласился, что для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража имеются достаточные основания, говорится в сообщении компании.

    Из сообщения «Газпрома»: «Вынесение приказа лишает НАК „Нафтогаз Украины“ в том числе оснований для попыток ареста активов „Газпрома“ за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано „Газпромом“ при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах».

    Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за недостаточный объем газового транзита. В России обратили внимание на процессуальные нарушения, допущенные арбитрами, и обжаловали решение суда.

    смотреть«Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    «Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    В начале июня в «Нафтогазе» заявляли, что голландский суд, чтобы исполнить решение арбитража, удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях.

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