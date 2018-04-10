«Нафтогаз» готовится принудительно взыскать с «Газпрома» 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз Украины» начал подготовку к принудительному взысканию с Газпрома 2,6 млрд долларов, после того как российская компания отказалась выполнять решения Стокгольмского арбитража.
Как сообщили в пресс-службе украинской компании, сейчас юристы «Нафтогаза» готовят новый иск к «Газпрому» с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража.
Пресс-служба «Нафтогаза»: «Мы начали работу для принудительного взыскания. Юристы готовят необходимые документы».
Накануне представитель «Нафтогаза» Юрий Витренко побывал в Брюсселе, где встретился с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Стороны обсудили вопросы газового рынка, и Витренко сообщил комиссару ЕС о реакции «Газпрома» на решение арбитража.
Напомним, ранее «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». Причиной послужило решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.
Пресс-служба «Нафтогаза»: «Мы начали работу для принудительного взыскания. Юристы готовят необходимые документы».
Накануне представитель «Нафтогаза» Юрий Витренко побывал в Брюсселе, где встретился с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Стороны обсудили вопросы газового рынка, и Витренко сообщил комиссару ЕС о реакции «Газпрома» на решение арбитража.
Напомним, ранее «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». Причиной послужило решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.
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