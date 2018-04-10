Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    «Нафтогаз» готовится принудительно взыскать с «Газпрома» 2,6 млрд долларов

    3 комментария

    «Нафтогаз» готовится принудительно взыскать с «Газпрома» 2,6 млрд долларов

    «Нафтогаз» готовится принудительно взыскать с «Газпрома» 2,6 млрд долларов

    «Нафтогаз Украины» начал подготовку к принудительному взысканию с Газпрома 2,6 млрд долларов, после того как российская компания отказалась выполнять решения Стокгольмского арбитража.

    Как сообщили в пресс-службе украинской компании, сейчас юристы «Нафтогаза» готовят новый иск к «Газпрому» с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража.

    Пресс-служба «Нафтогаза»: «Мы начали работу для принудительного взыскания. Юристы готовят необходимые документы».

    Накануне представитель «Нафтогаза» Юрий Витренко побывал в Брюсселе, где встретился с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Стороны обсудили вопросы газового рынка, и Витренко сообщил комиссару ЕС о реакции «Газпрома» на решение арбитража.

    смотреть«Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    «Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    Напомним, ранее «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». Причиной послужило решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru