Миллер объяснил Медведеву необходимость разрыва контрактов с «Нафтогазом»

Разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит «Газпром» от новых штрафов по транзиту через Украину, объяснил глава российского газового холдинга Алексей Миллер на встрече с
премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Миллер напомнил, что после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов, украинская компания пригрозила взыскать еще несколько миллиардов долларов.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «НАК „Нафтогаз Украины“ сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018–2019 годы, до конца действия контракта, на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов… Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения».
Глава «Газпрома» также сообщил, что процедура расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» может занять полтора-два года.
Медведев в свою очередь отметил, что, несмотря ни на что, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не должны закрывать никакие варианты дальнейшего взаимодействия.
«Нафтогаз» добивался в суде компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту, заявляя, что, согласно контракту, минимальный объем газа, который «Газпром» должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако реально он был меньше. Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа обязал российскую компанию выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «НАК „Нафтогаз Украины“ сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018–2019 годы, до конца действия контракта, на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов… Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения».
Глава «Газпрома» также сообщил, что процедура расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» может занять полтора-два года.
Медведев в свою очередь отметил, что, несмотря ни на что, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не должны закрывать никакие варианты дальнейшего взаимодействия.
«Нафтогаз» добивался в суде компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту, заявляя, что, согласно контракту, минимальный объем газа, который «Газпром» должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако реально он был меньше. Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа обязал российскую компанию выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
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