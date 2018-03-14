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    «Нафтогаз» согласился начать преговоры по расторжению контрактов с «Газпромом»

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    «Нафтогаз» согласился начать преговоры по расторжению контрактов с «Газпромом»

    «Нафтогаз» согласился начать преговоры по расторжению контрактов с «Газпромом»

    «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

    Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что российская сторона предложила украинским партнерам начать переговоры в ближайшие дни.

    Александр Медведев: «Сегодня „Газпром“ на свой запрос получил от „Нафтогаза Украины“ подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни».

    В «Нафтогазе» в свою очередь подтвердили, что договорились о проведении встречи с «Газпромом», однако в отмене контрактов украинская компания необходимости не видит.

    НАК «Нафтогаз Украины»: «„Нафтогаз“ и „Газпром“ встретятся для обсуждения ситуации. „Нафтогаз“ не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации „Газпромом“ решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение „Нафтогаза“ о пересмотре транзитного тарифа».

    Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.

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