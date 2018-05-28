«Газпром» потребовал отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» нашел доказательства подмены арбитров, вынесших решение о взыскании с компании в пользу «Нафтогаза» 2,56 млрд долларов.
«Газпром» подал в апелляционный суд округа Свеа заявление с требованием отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом». Как сообщили РИА Новости в российской компании, «Газпром» считает, что при вынесении решения суд нарушил регламент.
Из сообщения «Газпрома»: «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом».
Заключение эксперта подтверждает «серьезные нарушения шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма», заявили в «Газпроме», так как подмена арбитров запрещена.
Ранее «Газпром» уже обжаловал решение суда по спору с «Нафтогазом» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами».
Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за этого инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.
Из сообщения «Газпрома»: «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом».
Заключение эксперта подтверждает «серьезные нарушения шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма», заявили в «Газпроме», так как подмена арбитров запрещена.
Ранее «Газпром» уже обжаловал решение суда по спору с «Нафтогазом» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами».
Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за этого инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.
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