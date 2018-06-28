Захарова обвинила Лондон в подкупе участников ОЗХО

МИД РФ раскритиковал решение расширить мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как подчеркнула Мария Захарова, это решение в Москве считают нелегитимным.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата».
При этом она заявила, что «одиозный проект решения» был принят в результате политических манипуляций и даже прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Великобритании и других государств.
Напомним, накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО. Теперь организация может не только контролировать использование отравляющих веществ, но и устанавливать виновных в химатаках. За расширение мандата проголосовали 82 делегации, против — 24.
Отметим, что против британского проекта выступали, в частности, Россия, Сирия и Иран. Так, постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин разъяснил, страны Запада, пытаясь придать организации несвойственные ей полномочия, хотят обойти российское вето в Совбезе ООН.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата».
При этом она заявила, что «одиозный проект решения» был принят в результате политических манипуляций и даже прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Великобритании и других государств.
Напомним, накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО. Теперь организация может не только контролировать использование отравляющих веществ, но и устанавливать виновных в химатаках. За расширение мандата проголосовали 82 делегации, против — 24.
Отметим, что против британского проекта выступали, в частности, Россия, Сирия и Иран. Так, постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин разъяснил, страны Запада, пытаясь придать организации несвойственные ей полномочия, хотят обойти российское вето в Совбезе ООН.
Комментарии