    «Прессинг и открытый шантаж»: как Запад добивался расширения мандата ОЗХО. Великобритания, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Прессинг и открытый шантаж»: как Запад добивался расширения мандата ОЗХО

    «Прессинг и открытый шантаж»: как Запад добивался расширения мандата ОЗХО

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    «Прессинг и открытый шантаж»: как Запад добивался расширения мандата ОЗХО

    «Прессинг и открытый шантаж»: как Запад добивался расширения мандата ОЗХО

    «Прессинг и открытый шантаж»: как Запад добивался расширения мандата ОЗХО

      Западные страны оказывали давление на членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), когда принималось решение об изменении ее мандата и наделении обвинительными функциями. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

      Дискуссии заняли два дня. За проект, предложенный британской стороной, проголосовали 82 страны, 24 выступили против.

      Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Дипломаты вот этой группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили, нам даже известны случаи открытого шантажа наших ближайших союзников».

      смотретьПостпред РФ: изменение мандата ОЗХО принято, чтобы обойти вето России в СБ ООН
      Постпред РФ: изменение мандата ОЗХО принято, чтобы обойти вето России в СБ ООН
      Теперь ОЗХО получит право определять виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть их теми, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химические атаки. Шульгин также заявил, что изменение мандата принято, чтобы обойти вето России в Совбезе ООН, передав ОЗХО часть функций.

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