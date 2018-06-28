    «Северный поток — 2» могут построить в обход Дании в случае ее отказа

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    • Фото: Aксель Шмидт / © Nord Stream 2
    «Северный поток — 2» могут построить в обход Дании в случае ее отказа

    «Северный поток — 2» могут построить в обход Дании в случае ее отказа

    «Северный поток — 2» могут построить в обход Дании в случае ее отказа
  • Фото: Aксель Шмидт / © Nord Stream 2

    • Строительство трубопровода «Северный поток — 2» может быть начато летом 2018 года до получения разрешений от Дании, на территорию которой приходится только 10% маршрута, сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

    Укладку труб планируется начать в предстоящие две недели, уже мобилизованы трубоукладочные судна, сообщил журналистам финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Пол Коркоран, финансовый директор Nord Stream 2 AG: «Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании».

    Коркоран добавил, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

    Накануне датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен на совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит Дании заблокировать или отложить реализацию проекта «Северный поток — 2» на юридических основаниях.

    «Северный поток — 2» — проект расширения действующего газопровода «Северный поток», который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

    Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды 5 государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность магистрали составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Предполагается, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

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