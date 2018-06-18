Украина намерена создать в Евросоюзе группу, которая будет работать над остановкой строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал Пётр Порошенко на
онлайн-платформе для социальной журналистики Medium.
«Северный поток — 2» Порошенко назвал «абсолютно политиканским проектом», который «пытается забрать» у Украины бюджет в почти 3 млрд долларов.
Пётр Порошенко, президент Украины: «„Северный поток-2“ — это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать у Украины бюджет, равняющийся почти 3 млрд долларов. Однако я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить „Северный поток — 2“».
Порошенко также сообщил, что ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, условием участия ФРГ в котором «является остановка „Северного потока — 2“».
Пётр Порошенко: «Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет».
Ранее стало известно, что Польша добивается изменения Газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».
Тем временем разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне уже выдали Финляндия, Германия и Швеция. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение от властей Дании.
Пётр Порошенко, президент Украины: «„Северный поток-2“ — это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать у Украины бюджет, равняющийся почти 3 млрд долларов. Однако я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить „Северный поток — 2“».
Порошенко также сообщил, что ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, условием участия ФРГ в котором «является остановка „Северного потока — 2“».
Пётр Порошенко: «Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет».
Ранее стало известно, что Польша добивается изменения Газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».
Тем временем разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне уже выдали Финляндия, Германия и Швеция. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение от властей Дании.
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