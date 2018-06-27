На совместной с
премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит Дании заблокировать или отложить реализацию проекта «Северный поток — 2» на юридических основаниях.
Как передает издание Altinget, глава датского правительства предлагает вынести обсуждение строительства газопровода «Северный поток — 2» на общеевропейский уровень.
Ларс Лёкке Расмуссен, председатель Правительства Дании: «Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект».
«Северный поток — 2» — проект расширения действующего газопровода «Северный поток», который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.
Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды 5 государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность магистрали составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Предполагается, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в конце 2019 года.
Ларс Лёкке Расмуссен, председатель Правительства Дании: «Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект».
«Северный поток — 2» — проект расширения действующего газопровода «Северный поток», который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.
Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды 5 государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность магистрали составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Предполагается, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в конце 2019 года.
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