Главу карельского «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде

Правозащитник Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении детской порнографии, нарушил подписку о невыезде.
Автомобиль, в котором ехал руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», сегодня остановили на посту ДПС на трассе Петрозаводск — Санкт-Петербург. При себе у Дмитриева был чемодан с вещами, кроме того, по словам родственников, он заранее сдал свою собаку в приют.
По некоторым данным, Дмитриев собирался уехать в Польшу. Польские власти несколько лет назад наградили его орденом «Крест заслуги». Кроме того, поляки активно давили на российскую сторону во время судебного разбирательства над Дмитриевым, пригрозив даже включением всех причастных к расследованию по его делу в «акт Магнитского».
По мнению источников, близких к правоохранительным органам, причиной побега Дмитриева могло стать появление новых фактов, доказывающих предъявленные ему обвинения.
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против правозащитника стали фотографии его обнаженной приемной дочери, которые общественник хранил на своем компьютере. Сам Дмитриев утверждал, что снимал падчерицу для так называемого дневника здоровья.
В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего Дмитриева, однако две недели назад Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Дмитриева задержали. За нарушение подписки о невыезде его могут взять под стражу. Этот вопрос завтра решит суд.
По некоторым данным, Дмитриев собирался уехать в Польшу. Польские власти несколько лет назад наградили его орденом «Крест заслуги». Кроме того, поляки активно давили на российскую сторону во время судебного разбирательства над Дмитриевым, пригрозив даже включением всех причастных к расследованию по его делу в «акт Магнитского».
По мнению источников, близких к правоохранительным органам, причиной побега Дмитриева могло стать появление новых фактов, доказывающих предъявленные ему обвинения.
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против правозащитника стали фотографии его обнаженной приемной дочери, которые общественник хранил на своем компьютере. Сам Дмитриев утверждал, что снимал падчерицу для так называемого дневника здоровья.
В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего Дмитриева, однако две недели назад Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Дмитриева задержали. За нарушение подписки о невыезде его могут взять под стражу. Этот вопрос завтра решит суд.
Комментарии