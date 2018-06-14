Дело главы карельского «Мемориала» отправили на новое рассмотрение

Уголовное дело главы карельского отделения центра «Мемориал», которого обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии, отправили на новое рассмотрение. Такое решение сегодня принял Верховный суд Карелии. Высший судебный орган республики отменил приговор Петрозаводского городского суда, который в начале апреля оправдал
62-летнего правозащитника.
Прокуратура посчитала выводы суда первой инстанции не соответствующими фактическим материалам дела и подала апелляцию. Жалобу на приговор Дмитриеву предъявила и родная бабушка девочки.
Поводом для возбуждения дела против главы карельского «Мемориала» стали фотографии его обнаженной приемной дочери, которые общественник хранил на своем компьютере. Сам Дмитриев утверждал: падчерицу в течении семи лет снимал в неглиже для так называемого дневника здоровья. Однако обвинение предполагает, что этим дело не ограничивалось.
К апелляции сотрудники прокуратуры приложили результаты психологической экспертизы, которую прошла падчерица Дмитриева. По некоторым данным, подобное обследование ребёнка проводилось впервые. По информации источников, близких к следствию, в разговоре со специалистами девочка сама рассказала, что отчим неоднократно к ней приставал и совершал действия сексуального характера.
Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме. Комментировать решение коллегии Верховного суда Карелии Дмитриев и его защитники отказались. Здание суда они покидали в крайне расстроенных чувствах.
Своей вины Юрий Дмитриев не признаёт. Напомним, гособвинение требовало для главы карельского «Мемориала» девять лет колонии строгого режима.
Поводом для возбуждения дела против главы карельского «Мемориала» стали фотографии его обнаженной приемной дочери, которые общественник хранил на своем компьютере. Сам Дмитриев утверждал: падчерицу в течении семи лет снимал в неглиже для так называемого дневника здоровья. Однако обвинение предполагает, что этим дело не ограничивалось.
К апелляции сотрудники прокуратуры приложили результаты психологической экспертизы, которую прошла падчерица Дмитриева. По некоторым данным, подобное обследование ребёнка проводилось впервые. По информации источников, близких к следствию, в разговоре со специалистами девочка сама рассказала, что отчим неоднократно к ней приставал и совершал действия сексуального характера.
Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме. Комментировать решение коллегии Верховного суда Карелии Дмитриев и его защитники отказались. Здание суда они покидали в крайне расстроенных чувствах.
Своей вины Юрий Дмитриев не признаёт. Напомним, гособвинение требовало для главы карельского «Мемориала» девять лет колонии строгого режима.
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