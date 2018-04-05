Главу карельского «Мемориала» Дмитриева оправдали по делу о педофилии

Историк Юрий Дмитриев, который занимался поиском жертв репрессий, приговорен к ограничению свободы.
Петрозаводский городской суд полностью оправдал руководителя карельского «Мемориала» по делам об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении ребенка.
При этом историка признали виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. За это он получил 3 месяца ограничения свободы, передает «Интерфакс».
Ранее прокурор требовал для Дмитриева 9 лет колонии. Оглашение приговора прошло на закрытом заседании.
Напомним, дело против Дмитриева было возбуждено в декабре 2016 года. Историка обвинили в изготовлении детской фотографии из-за того, что он фотографировал приемную дочь обнаженной. Защита же настаивала на том, что Дмитриев делал фотографии для того, чтобы фиксировать физическое развитие ребенка.
Отметим, что за руководителя карельского «Мемориала» вступились сразу несколько знаменитостей, в том числе режиссер Андрей Звягинцев и музыкант Борис Гребенщиков.
При этом историка признали виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. За это он получил 3 месяца ограничения свободы, передает «Интерфакс».
Ранее прокурор требовал для Дмитриева 9 лет колонии. Оглашение приговора прошло на закрытом заседании.
Напомним, дело против Дмитриева было возбуждено в декабре 2016 года. Историка обвинили в изготовлении детской фотографии из-за того, что он фотографировал приемную дочь обнаженной. Защита же настаивала на том, что Дмитриев делал фотографии для того, чтобы фиксировать физическое развитие ребенка.
Отметим, что за руководителя карельского «Мемориала» вступились сразу несколько знаменитостей, в том числе режиссер Андрей Звягинцев и музыкант Борис Гребенщиков.
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