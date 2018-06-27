Новость о самоубийстве Родченкова оказалась шуткой

Сообщение о том, что главный информатор WADA Григорий Родченков попытался покончить с собой, оказалось новостью с шуточного сайта.
Ранее сегодня RT сообщило, что беглый экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории попытался свести счеты с жизнью. Якобы Родченкова, который предпринял попытку самоубийства, сотрудники ФБР нашли в арендованной для него вашингтонской квартире. Также отмечалось, что в квартире обнаружили пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.
При этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов утверждал, что информация о попытке самоубийства Родченкова, который был доставлен в психоневрологическую клинику, тщательно скрывается американскими спецслужбами.
Однако бдительные пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на самом деле настоящее место пребывания информатора WADA не раскрывается. А позднее выяснилось, что многие детали истории о самоубийстве совпадают с новостью, появившейся на сайте с пародийными новостями ИА «Панорама». В одной из заметок, в частности, в шутку сообщалось, что Родченков, который делал громкие заявления о допинге в российском спорте, госпитализирован с нервным срывом после победы сборной России над Египтом в матче ЧМ-2018.
При этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов утверждал, что информация о попытке самоубийства Родченкова, который был доставлен в психоневрологическую клинику, тщательно скрывается американскими спецслужбами.
Однако бдительные пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на самом деле настоящее место пребывания информатора WADA не раскрывается. А позднее выяснилось, что многие детали истории о самоубийстве совпадают с новостью, появившейся на сайте с пародийными новостями ИА «Панорама». В одной из заметок, в частности, в шутку сообщалось, что Родченков, который делал громкие заявления о допинге в российском спорте, госпитализирован с нервным срывом после победы сборной России над Египтом в матче ЧМ-2018.
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