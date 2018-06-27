    СМИ: Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне

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    СМИ: Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне

    СМИ: Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне

    СМИ: Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне

    Информатор WADA Григорий Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне.

    Родченков попытался покончить с собой 19 июня в арендованной для него вашингтонской квартире. Там его и нашли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. В квартире также были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов. Информация об этом тщательно скрывается американскими спецслужбами, которые не хотят, чтобы она просочилась в прессу, сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

    Он также рассказал, что сейчас экс-директор Московской антидопинговой лаборатории находится в в психоневрологической клинике.

    По мнению Ионова, Родченков «сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы, которые заставляют его всячески свидетельствовать против России».

    Александр Ионов: «Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны».

    Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что одной из причин попытки суицида, возможно, стал иск трех российских биатлонисток на 30 миллионов долларов.

    смотретьСК направил WADA документы, опровергающие показания Родченкова
    СК направил WADA документы, опровергающие показания Родченкова
    Напомним, экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году заявил о якобы имевших место допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. По итогам расследования WADA и Международного олимпийского комитета МОК признал 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

    Российские власти неоднократно опровергали данные утверждения. В СКР утверждения Родченкова назвали голословными и бездоказательными и заявили о намерении добиваться его экстрадиции из США.


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