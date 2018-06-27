СМИ: Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне

Информатор WADA Григорий Родченков попытался свести счеты с жизнью в Вашингтоне.
Родченков попытался покончить с собой 19 июня в арендованной для него вашингтонской квартире. Там его и нашли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. В квартире также были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов. Информация об этом тщательно скрывается американскими спецслужбами, которые не хотят, чтобы она просочилась в прессу, сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
Он также рассказал, что сейчас экс-директор Московской антидопинговой лаборатории находится в в психоневрологической клинике.
По мнению Ионова, Родченков «сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы, которые заставляют его всячески свидетельствовать против России».
Александр Ионов: «Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны».
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что одной из причин попытки суицида, возможно, стал иск трех российских биатлонисток на 30 миллионов долларов.
Напомним, экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году заявил о якобы имевших место допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. По итогам расследования WADA и Международного олимпийского комитета МОК признал 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.
Российские власти неоднократно опровергали данные утверждения. В СКР утверждения Родченкова назвали голословными и бездоказательными и заявили о намерении добиваться его экстрадиции из США.
Он также рассказал, что сейчас экс-директор Московской антидопинговой лаборатории находится в в психоневрологической клинике.
По мнению Ионова, Родченков «сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы, которые заставляют его всячески свидетельствовать против России».
Александр Ионов: «Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны».
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что одной из причин попытки суицида, возможно, стал иск трех российских биатлонисток на 30 миллионов долларов.
Напомним, экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году заявил о якобы имевших место допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. По итогам расследования WADA и Международного олимпийского комитета МОК признал 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.
Российские власти неоднократно опровергали данные утверждения. В СКР утверждения Родченкова назвали голословными и бездоказательными и заявили о намерении добиваться его экстрадиции из США.
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