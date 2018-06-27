    «Буду смотреть и болеть»: Путин ответил на вопрос о матче Россия — Испания

    комментировать

    «Буду смотреть и болеть»: Путин ответил на вопрос о матче Россия — Испания

    «Буду смотреть и болеть»: Путин ответил на вопрос о матче Россия — Испания

    Владимир Путин сообщил, что пока не знает, посетит ли матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

    Президент рассказал, что точно будет следить за игрой и переживать за российскую команду. Однако, отметил Путин после церемонии вручения госнаград в Кремле, он пока не знает, появится ли на стадионе, передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю».

    Отметим, что Владимир Путин пока посетил только матч открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

    Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова переиграла команду Египта (3:1) и уступили Уругваю (0:3). В результате сборная России со второго места вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru