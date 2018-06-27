Владимир Путин сообщил, что пока не знает, посетит ли матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.
Президент рассказал, что точно будет следить за игрой и переживать за российскую команду. Однако, отметил Путин после церемонии вручения госнаград в Кремле, он пока не знает, появится ли на стадионе, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю».
Отметим, что Владимир Путин пока посетил только матч открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова переиграла команду Египта (3:1) и уступили Уругваю (0:3). В результате сборная России со второго места вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.
Владимир Путин, президент РФ: «Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю».
Отметим, что Владимир Путин пока посетил только матч открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова переиграла команду Египта (3:1) и уступили Уругваю (0:3). В результате сборная России со второго места вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией.
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