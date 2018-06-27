    Совфед одобрил повышение пошлины за загранпаспорта до 5 тысяч рублей

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    Совфед одобрил повышение пошлины за загранпаспорта до 5 тысяч рублей

    Совфед одобрил повышение пошлины за загранпаспорта до 5 тысяч рублей

    Сенаторы приняли закон, который предполагает повышение госпошлины за загранпаспорт с 3500 до 5000 рублей.

    Совет Федерации одобрил закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца (содержащего электронный носитель информации) с 3500 до 5000 рублей, передает ТАСС.

    Напомним, Госдума приняла законопроект 19 июня. Документ также предусматривает увеличение пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 2000 до 3000 рублей — и за выдачу документа о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.

    смотретьПравительство решило поднять пошлины за оформление водительских прав и загранпаспорта
    Правительство решило поднять пошлины за оформление водительских прав и загранпаспорта
    Закон о повышении госпошлин был подготовлен правительством. В пояснительной записке говорится, что предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.

    В случае подписания президентом закон должен вступить в силу через месяц после опубликования.

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