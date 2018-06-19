Госдума приняла закон о повышении пошлины за загранпаспорт до 5000 рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3500 до 5000 рублей. За документ для детей до 14 лет придется заплатить 2500 рублей вместо 1500.
Речь идет о загранпаспортах, содержащих электронный носитель информации, то есть чип.
Вырастет также пошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 2000 до 3000 рублей — и за выдачу документа о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.
Закон о повышении госпошлин инициирован правительством. В пояснительной записке говорится, что предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Вырастет также пошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 2000 до 3000 рублей — и за выдачу документа о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.
Закон о повышении госпошлин инициирован правительством. В пояснительной записке говорится, что предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.
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