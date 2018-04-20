Правительство решило поднять пошлины за оформление водительских прав и загранпаспорта

Теперь такие желания, как съездить за границу и водить автомобиль, обойдутся россиянам дороже. Правительство одобрило законопроект о том, чтобы увеличить госпошлину за выдачу некоторых документов.

Например, если сейчас за выдачу биометрического загранпаспорта нужно заплатить 3500 рублей, то теперь она будет составлять 5000. За водительское удостоверение придется заплатить 3000 рублей вместо нынешних 2000. А свидетельство о регистрации автомобиля обойдется в три раза дороже — в 1500 рублей.



В правительстве новые тарифы объясняют так: в новых документах есть электронные носители информации и бюджету приходится тратить больше на инфраструктуру для их внедрения.