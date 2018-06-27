Следователи и прокуроры собирают заявления от избитых жителей Миллерова

Состав преступления в действиях сотрудников полиции ростовского города Миллерово усмотрели сотрудники Следственного комитета. Речь идет о халатности.
После того как НТВ провело собственное расследование по факту жестокого избиения ижевского инженера местным боксером, инцидентом заинтересовались не только в ростовском главке МВД, но и в СК.
И если стражи порядка после выхода сюжета инициировали возбуждение сразу двух уголовных дел (причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство) и настояли на задержании спортсмена, то следователи обратили внимание на поведение миллеровских участковых и бойцов Росгвардии, на глазах которых Даниил Грицай и Сергей Силеев продолжали драку, но полицейские почему-то не стали вмешиваться.
Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области: «В размещенных публикациях активно критикуется бездействие полиции — как по предотвращению указанного преступления, так и в иных аналогичных избиениях. В связи с опубликованной информацией проводится проверка. Будет дана оценка действиям и бездействию сотрудников полиции. По результатам будет принято процессуально решение».
Параллельно проверку проведут сотрудники ростовской прокуратуры, они уже отправились в Миллерово, чтобы принять заявление от местных жителей — тех, кто себя называет пострадавшими от боксера Грицая. Вероятно, вопросы у них возникнут и к главе городского надзорного ведомства.
Во время беседы с НТВ миллеровский межрайонный прокурор Виталий Лунин заявил, что в отношении спортсмена, по его данным, вообще ни разу не возбуждались уголовные дела. И если учитывать, что хорошо поставленными ударами Грицай отправил на больничную койку больше 10 человек, этот факт мог бы привлечь его внимание, но этого почему-то не произошло.
По некоторой информации, из миллеровского отдела полиции уволили шесть человек — в основном участковых.
И если стражи порядка после выхода сюжета инициировали возбуждение сразу двух уголовных дел (причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство) и настояли на задержании спортсмена, то следователи обратили внимание на поведение миллеровских участковых и бойцов Росгвардии, на глазах которых Даниил Грицай и Сергей Силеев продолжали драку, но полицейские почему-то не стали вмешиваться.
Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области: «В размещенных публикациях активно критикуется бездействие полиции — как по предотвращению указанного преступления, так и в иных аналогичных избиениях. В связи с опубликованной информацией проводится проверка. Будет дана оценка действиям и бездействию сотрудников полиции. По результатам будет принято процессуально решение».
Параллельно проверку проведут сотрудники ростовской прокуратуры, они уже отправились в Миллерово, чтобы принять заявление от местных жителей — тех, кто себя называет пострадавшими от боксера Грицая. Вероятно, вопросы у них возникнут и к главе городского надзорного ведомства.
Во время беседы с НТВ миллеровский межрайонный прокурор Виталий Лунин заявил, что в отношении спортсмена, по его данным, вообще ни разу не возбуждались уголовные дела. И если учитывать, что хорошо поставленными ударами Грицай отправил на больничную койку больше 10 человек, этот факт мог бы привлечь его внимание, но этого почему-то не произошло.
По некоторой информации, из миллеровского отдела полиции уволили шесть человек — в основном участковых.
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