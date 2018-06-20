Ростовскому «спортивному авторитету» сошло с рук жесткое избиение инженера из Москвы

Столичный инженер приехал в Ростовскую область в командировку и в первую же неделю попал в клинику. Возле гостиницы его избил местный спортсмен — боксер со множеством регалий Даниил Грицай. Нападение попало в объектив камер наблюдения. Кадры впечатляют — удивительно, что пострадавший вообще выжил. Впрочем, оснований для задержания боксера в полиции не нашли.

Несколько часов инженер Несмелов провел без сознания в реанимации в состоянии, пограничном с комой. По словам врачей, у него тяжелейшее сотрясение, перелом носа, травма челюсти — мужчина говорит с трудом. Когда Несмелов пришел в себя уже в отделении травматологии, то встретился лицом к лицу с тем, кто его отправил на больничную койку. Боксер Даниил Грицай вместе с приятелем наведался к нему и не с извинениями, а чтобы намекнуть: не надо шумихи, а то хуже будет.



Несмелов вместе с коллегами был избит вскоре после того, как приехал в Миллерово из Москвы в командировку. Инженеры планировали заняться разработкой проекта в военном гарнизоне. Заселились в гостиницу, но отдохнуть не получилось. Их разбудила нетрезвая компания, что шумела возле отеля. Хулиганам сделали замечание, реакция последовала незамедлительно. Двое агрессивных мужчин принялись избивать приезжих постояльцев. Больше всех досталось как раз Несмелову. Градом ударов его повалили на землю. А после бросили на голову камень. Представить сложно, каких усилий истекающему кровью мужчине стоило подняться на ноги и преодолеть несколько метров до своего номера. На место прибыл участковый. На его глазах нарушители порядка разбили стеклянную дверь отеля и эффектно появились в холле гостиницы, чтобы продолжить поучительную беседу с постояльцами.



Сотрудник МВД пойти за ними следом не решился и вызвал подкрепление. К зданию подъехал экипаж ППС. Полицейские еще немного понаблюдали за выходками дебоширов, терпеливо подождали, пока те успокоятся, пообнимаются и продемонстрируют рельеф мышц. И только после этого все же пригласили в патрульный автомобиль и доставили в участок, где хулиганы принялись изображать из себя потерпевших.



Напавший на приезжих Даниил Грицай — местный спортивный авторитет. Судя по его профилям в соцсетях, профессионально занимается боксом, участвует в городских и областных соревнованиях и даже тренирует детей — обучает боевым искусствам школьников и не только.



Анатолий Прокопенко, сотрудник гостиницы: «Я знаю, что он, говорят, тренирует начальника полиции, поэтому уходит от ответственности. Девочку они побили, ребра поломали — ему все сошло с рук. Он же, когда ворвался в гостиницу, он представлялся сотрудником полиции. Два года назад избили парня — думали, что убили его».



Быть может, это хоть как-то объясняет тот факт, что Грицай и его приятель до сих пор не задержаны, а у инженера Несмелова почему-то до сих пор не взяли показания. Но если уж на то пошло, говорит пострадавший, он и сам готов написать заявление в Следственный комитет и приложить кадры с камеры наблюдения. Вдруг работа полицейских из Миллерова вызовет вопросы у сотрудников СК.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.