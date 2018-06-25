Репортеры НТВ нашли новых жертв «спортивного авторитета», избившего инженера из Москвы

История с избиением инженера в Ростовской области получила продолжение. Оказалось, что Игорь Несмелов — далеко не первый пострадавший от рук местного боксера Даниила Грицая.
Напомним, Несмелов, приехал в Миллерово, чтобы заняться разработкой какого-то проекта в военном гарнизоне, но вместо этого уже неделю лежит в больнице со сломанным носом, челюстью и сотрясением мозга. Его жестоко избили за то, что он просто попросил вести себя потише компанию, которая шумела у гостиницы.
Что касается Даниила Грицая, то по всему видно, что он привык решать проблемы без разговоров. После выхода сюжета и после того, как боксера все-таки задержали, в редакцию НТВ стали звонить люди, которые почувствовали на себе тяжесть ударов Грицая. Эти истории подтверждают и видеозаписи. На одной из них Грицай избивает мужчину в ночном клубе, на другом ломает нос девушке. Всего таких случаев около десяти. И это только те, о которых сообщали полицейским. Правда, до придания истории огласке они этим не сильно интересовались.
Тем временем миллеровские культуристы решили публично объявить бойкот Грицаю. По мнению поклонников единоборств, то, что совершил Грицай, не только преступление, это подлость.
Александр Михелев: «Мы все возмущены таким поступком, наше спортивное сообщество возмущено такими делами. Ходить пьяному спортсмену в 5 утра, выходки какие-то делать. Мы не знали его с такой стороны».
Футболку с надписью «Только бог может убить меня» молодой специалист Ижевского оборонного предприятия Игорь Несмелов купил аккурат перед поездкой в Миллерово. Сейчас шутит: получается, как в воду глядел. А врачи не скрывают: выкарабкался чудом. И обещают в ближайшее время разрешить транспортировать пациента домой, где его ждут в городской больнице. По словам местных жителей, они сами устали от выходок Грицая и полностью поддерживают пострадавшего.
Игорь Несмелов: «Я не хотел бы, чтобы это повторялось еще раз. Приходят местные, поддерживают. Я бы не хотел, чтобы у таких людей в городе такое повторялось».
История Игоря Несмелова очень похожа на историю жителя Миллерово Александра Никишина. Пьяная компания во главе с Грицаем избила его, а сам боксер ударил ножом. Это произошло еще три года назад. В итоге полицейские возбудили уголовное дело в отношении Грицая, но материалы куда-то запропастились.
Игорю Зеленскому повезло меньше. Ему вообще отказали в возбуждении уголовного дела. Он посмел в ночном клубе задеть Грицая. На записи камеры наблюдения видно: расплата за это наступила немедленно. Зеленского уложили на танцпол одним хорошо поставленным ударом.
То, что у Грицая напрочь отсутствует внутренний тормоз, подтверждает и запись камеры наблюдения из того же ночного клуба. За отказ потанцевать боксер сломал нос девушке. На записи видно, как она пытается закрыть лицо от града ударов, а мужчины делают вид, что ничего не происходит. И тут уже не может не возникнуть вопрос: почему спортсмен держит в страхе весь город?
Ответ знают в миллеровском техникуме. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Что касается Даниила Грицая, то по всему видно, что он привык решать проблемы без разговоров. После выхода сюжета и после того, как боксера все-таки задержали, в редакцию НТВ стали звонить люди, которые почувствовали на себе тяжесть ударов Грицая. Эти истории подтверждают и видеозаписи. На одной из них Грицай избивает мужчину в ночном клубе, на другом ломает нос девушке. Всего таких случаев около десяти. И это только те, о которых сообщали полицейским. Правда, до придания истории огласке они этим не сильно интересовались.
Тем временем миллеровские культуристы решили публично объявить бойкот Грицаю. По мнению поклонников единоборств, то, что совершил Грицай, не только преступление, это подлость.
Александр Михелев: «Мы все возмущены таким поступком, наше спортивное сообщество возмущено такими делами. Ходить пьяному спортсмену в 5 утра, выходки какие-то делать. Мы не знали его с такой стороны».
Футболку с надписью «Только бог может убить меня» молодой специалист Ижевского оборонного предприятия Игорь Несмелов купил аккурат перед поездкой в Миллерово. Сейчас шутит: получается, как в воду глядел. А врачи не скрывают: выкарабкался чудом. И обещают в ближайшее время разрешить транспортировать пациента домой, где его ждут в городской больнице. По словам местных жителей, они сами устали от выходок Грицая и полностью поддерживают пострадавшего.
Игорь Несмелов: «Я не хотел бы, чтобы это повторялось еще раз. Приходят местные, поддерживают. Я бы не хотел, чтобы у таких людей в городе такое повторялось».
История Игоря Несмелова очень похожа на историю жителя Миллерово Александра Никишина. Пьяная компания во главе с Грицаем избила его, а сам боксер ударил ножом. Это произошло еще три года назад. В итоге полицейские возбудили уголовное дело в отношении Грицая, но материалы куда-то запропастились.
Игорю Зеленскому повезло меньше. Ему вообще отказали в возбуждении уголовного дела. Он посмел в ночном клубе задеть Грицая. На записи камеры наблюдения видно: расплата за это наступила немедленно. Зеленского уложили на танцпол одним хорошо поставленным ударом.
То, что у Грицая напрочь отсутствует внутренний тормоз, подтверждает и запись камеры наблюдения из того же ночного клуба. За отказ потанцевать боксер сломал нос девушке. На записи видно, как она пытается закрыть лицо от града ударов, а мужчины делают вид, что ничего не происходит. И тут уже не может не возникнуть вопрос: почему спортсмен держит в страхе весь город?
Ответ знают в миллеровском техникуме. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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