Дипломаты подтвердили гибель 19-летнего россиянина на курорте в Турции

В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили информацию о гибели на курорте туриста из
Ханты-Мансийска.
Информация о гибели на курорте в турецкой Анталье туриста из России верна, сообщил «Интерфаксу» в среду консул РФ Иван Степанов.
Иван Степанов, консул РФ в Анталье: «Генконсульство подтверждает факт гибели российского туриста в Анталье. Данные об инциденте носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены правоохранительными органами только родным и близким погибшего россиянина. В рамках своих полномочий и компетенции Генконсульство во взаимодействии с местными властями выполняет необходимый комплекс мероприятий по данному происшествию».
Ранее СМИ сообщали, что 19-летний Антон Ярошин в ночь на 24 июня пошел на дискотеку и не вернулся в отель утром. Тело молодого человека было найдено на улице. По словам очевидцев, молодого человека столкнули с крыши. Накануне в местной полиции не смогли подтвердить информацию о гибели россиянина.
Иван Степанов, консул РФ в Анталье: «Генконсульство подтверждает факт гибели российского туриста в Анталье. Данные об инциденте носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены правоохранительными органами только родным и близким погибшего россиянина. В рамках своих полномочий и компетенции Генконсульство во взаимодействии с местными властями выполняет необходимый комплекс мероприятий по данному происшествию».
Ранее СМИ сообщали, что 19-летний Антон Ярошин в ночь на 24 июня пошел на дискотеку и не вернулся в отель утром. Тело молодого человека было найдено на улице. По словам очевидцев, молодого человека столкнули с крыши. Накануне в местной полиции не смогли подтвердить информацию о гибели россиянина.
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