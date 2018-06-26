В полиции Турции не подтвердили гибель российского туриста

Жандармерия Сиде в турецкой провинции Анталья заявила, что в последние несколько дней не было зафиксировано никаких происшествий с российскими туристами.
По словам представителя жандармерии, если бы в районе произошло что-то серьезное, правоохранители бы об этом знали, сообщает РИА Новости.
Представитель жандармерии Сиде: «В период с 23 июня по сегодняшний день никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом у нас не было. Если бы что-то произошло в нашем районе, то мы бы, безусловно, об этом знали».
Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего туриста из Ханты-Мансийска Антона Ярошина. Отмечалось, что якобы двоюродный брат юноши сообщил, что в ночь на 24 июня Антон отправился на дискотеку и не вернулся. Утром матери молодого человека сообщили, что его тело найдено под окнами отеля.
В свою очередь в генеральном консульстве РФ в Анталье заявили, что проверяют эту информацию. Там добавили, что дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами и страховой компанией и сейчас пытаются прояснить ситуацию.
Представитель жандармерии Сиде: «В период с 23 июня по сегодняшний день никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом у нас не было. Если бы что-то произошло в нашем районе, то мы бы, безусловно, об этом знали».
Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего туриста из Ханты-Мансийска Антона Ярошина. Отмечалось, что якобы двоюродный брат юноши сообщил, что в ночь на 24 июня Антон отправился на дискотеку и не вернулся. Утром матери молодого человека сообщили, что его тело найдено под окнами отеля.
В свою очередь в генеральном консульстве РФ в Анталье заявили, что проверяют эту информацию. Там добавили, что дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами и страховой компанией и сейчас пытаются прояснить ситуацию.
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