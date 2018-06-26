В Турции туриста из России сбросили с крыши

19-летний житель Ханты-Мансийска Антон Ярошин погиб на курорте в Турции.
О смерти молодого человека сообщили родственники, с которыми 19-летний Антон Ярошин приехал на курорт.
Как рассказал изданию URA.Ru двоюродный брат погибшего, Антон отправился на дискотеку и не вернулся. Утром мать отправилась на поиски сына, увидела машины полиции и скорой. Очевидцы сообщили ей, что молодого человека сбросили с крыши.
Официального подтверждения информации от представителей полиции пока нет, в генеральном консульстве России в Анталье информацией о случившемся пока не располагают.
Мать погибшего сегодня вернулась в Ханты-Мансийск. Тело Антона на время следствия остается в Турции.
Как рассказал изданию URA.Ru двоюродный брат погибшего, Антон отправился на дискотеку и не вернулся. Утром мать отправилась на поиски сына, увидела машины полиции и скорой. Очевидцы сообщили ей, что молодого человека сбросили с крыши.
Официального подтверждения информации от представителей полиции пока нет, в генеральном консульстве России в Анталье информацией о случившемся пока не располагают.
Мать погибшего сегодня вернулась в Ханты-Мансийск. Тело Антона на время следствия остается в Турции.
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