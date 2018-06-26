    В Турции туриста из России сбросили с крыши

    1 комментарий

    В Турции туриста из России сбросили с крыши

    В Турции туриста из России сбросили с крыши

    19-летний житель Ханты-Мансийска Антон Ярошин погиб на курорте в Турции.

    О смерти молодого человека сообщили родственники, с которыми 19-летний Антон Ярошин приехал на курорт.

    Как рассказал изданию URA.Ru двоюродный брат погибшего, Антон отправился на дискотеку и не вернулся. Утром мать отправилась на поиски сына, увидела машины полиции и скорой. Очевидцы сообщили ей, что молодого человека сбросили с крыши.

    Официального подтверждения информации от представителей полиции пока нет, в генеральном консульстве России в Анталье информацией о случившемся пока не располагают.

    Мать погибшего сегодня вернулась в Ханты-Мансийск. Тело Антона на время следствия остается в Турции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru