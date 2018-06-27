Лавров в Москве встретится с советником президента США Болтоном

Сегодня в Москве Сергей Лавров проведет переговоры с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности с Джоном Болтоном.
Ожидается, что собеседники обсудят целый ряд самых острых вопросов, в том числе российско-американские отношения, ситуацию в Сирии и на Украине, арабо-израильский конфликт, а также проблемы вокруг Ирана и Северной Кореи.
Не исключено, что одной из главных тем переговоров станет подготовка потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Официальных заявлений на эту тему пока не поступало, однако, по мнению экспертов, на такую возможность указывают все более активные контакты между Москвой и Вашингтоном.
По некоторым данным, встреча двух лидеров может состояться уже в июле — до или после саммита НАТО, а о своем желании стать площадкой для диалога России и США уже заявили Австрия и Финляндия.
Не исключено, что одной из главных тем переговоров станет подготовка потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Официальных заявлений на эту тему пока не поступало, однако, по мнению экспертов, на такую возможность указывают все более активные контакты между Москвой и Вашингтоном.
По некоторым данным, встреча двух лидеров может состояться уже в июле — до или после саммита НАТО, а о своем желании стать площадкой для диалога России и США уже заявили Австрия и Финляндия.
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