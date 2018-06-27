    Лавров в Москве встретится с советником президента США Болтоном. Лавров, Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров в Москве встретится с советником президента США Болтоном

    Лавров в Москве встретится с советником президента США Болтоном

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    Лавров в Москве встретится с советником президента США Болтоном

    Лавров в Москве встретится с советником президента США Болтоном

      Сегодня в Москве Сергей Лавров проведет переговоры с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности с Джоном Болтоном.

      Ожидается, что собеседники обсудят целый ряд самых острых вопросов, в том числе российско-американские отношения, ситуацию в Сирии и на Украине, арабо-израильский конфликт, а также проблемы вокруг Ирана и Северной Кореи.

      Не исключено, что одной из главных тем переговоров станет подготовка потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Официальных заявлений на эту тему пока не поступало, однако, по мнению экспертов, на такую возможность указывают все более активные контакты между Москвой и Вашингтоном.

      По некоторым данным, встреча двух лидеров может состояться уже в июле — до или после саммита НАТО, а о своем желании стать площадкой для диалога России и США уже заявили Австрия и Финляндия.

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