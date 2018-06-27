    «Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации. Аргентина, Марадона, Нигерия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации

    «Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации

    1 комментарий
    «Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации

    «Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации

    «Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации
    • Фото: Associated Press © 2018, Petr David Josek

      • Легенда мирового футбола Диего Марадона успокоил поклонников и опроверг информацию о том, что ему стало плохо во время матча сборных Аргентины и Нигерии в Петербурге.

      Легендарный аргентинский футболист опроверг информацию о своей госпитализации и заявил поклонникам, что с ним все в порядке. Накануне СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что наблюдавшему за матчем сборных Аргентины и Нигерии Диего Марадоне стало плохо, и что ему потребовалась медицинская помощь.

      На своей странице в Instagram Марадона заявил, что с ним все в порядке и поблагодарил поклонников за поддержку.

      Диего Марадона: «Я хочу сказать каждому, что я в порядке, и я не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея. Меня проверил врач, и он рекомендовал мне вернуться домой до второго тайма. Но я хотел остаться, потому что все было поставлено на карту. Как я мог уйти? Я шлю поцелуй каждому, спасибо за поддержку».

      Накануне вечером в Санкт-Петербурге сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru