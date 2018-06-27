«Заболела шея»: Марадона опроверг информацию о госпитализации

Легенда мирового футбола Диего Марадона успокоил поклонников и опроверг информацию о том, что ему стало плохо во время матча сборных Аргентины и Нигерии в Петербурге.
Легендарный аргентинский футболист опроверг информацию о своей госпитализации и заявил поклонникам, что с ним все в порядке. Накануне СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что наблюдавшему за матчем сборных Аргентины и Нигерии Диего Марадоне стало плохо, и что ему потребовалась медицинская помощь.
На своей странице в Instagram Марадона заявил, что с ним все в порядке и поблагодарил поклонников за поддержку.
Диего Марадона: «Я хочу сказать каждому, что я в порядке, и я не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея. Меня проверил врач, и он рекомендовал мне вернуться домой до второго тайма. Но я хотел остаться, потому что все было поставлено на карту. Как я мог уйти? Я шлю поцелуй каждому, спасибо за поддержку».
Накануне вечером в Санкт-Петербурге сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира.
На своей странице в Instagram Марадона заявил, что с ним все в порядке и поблагодарил поклонников за поддержку.
Диего Марадона: «Я хочу сказать каждому, что я в порядке, и я не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея. Меня проверил врач, и он рекомендовал мне вернуться домой до второго тайма. Но я хотел остаться, потому что все было поставлено на карту. Как я мог уйти? Я шлю поцелуй каждому, спасибо за поддержку».
Накануне вечером в Санкт-Петербурге сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира.
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