Аргентина и Хорватия вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Хорватии обыграли соперников в группе D и вышли в 1/8 финала
ЧМ-2018.
Сборная Аргентины со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав победу над командой Нигерии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
На 14-й минуте счет открыл аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший сотый гол на чемпионате мира в России. Второй гол забил Маркос Рохо (87), у нигерийцев отличился Виктор Мозес (51, с пенальти).
Матч в Санкт-Петербурге собрал 64 468 зрителей. Сборная Аргентины одержала первую победу на турнире и набрала четыре очка. Аргентинцы заняли второе место в группе D, уступив лидерство хорватам. Сборная Нигерии завершила выступление на ЧМ-2018.
В другом матче, проходившем в Ростове-на-Дону, футболисты сборной Хорватии одержали победу над командой Исландии. Встреча группы D прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватских футболистов.
В составе победителей отличились Милан Бадель (53-я минута) и Иван Перишич (90-я). У Исландцев гол забил Гилфи Сигурдссон (76, с пенальти).
Сборная Хорватии заняла первое место в группе D, заработав 9 очков, и вышла в 1/8 финала, где сыграет датчанами, занявшими второе место в группе C. Сборная Исландии завершила выступление на турнире в России.
Ранее в этот день сборные Франции и Дании не смогли определить победителя в Москве, а Австралия уступила Перу.
На 14-й минуте счет открыл аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший сотый гол на чемпионате мира в России. Второй гол забил Маркос Рохо (87), у нигерийцев отличился Виктор Мозес (51, с пенальти).
Матч в Санкт-Петербурге собрал 64 468 зрителей. Сборная Аргентины одержала первую победу на турнире и набрала четыре очка. Аргентинцы заняли второе место в группе D, уступив лидерство хорватам. Сборная Нигерии завершила выступление на ЧМ-2018.
В другом матче, проходившем в Ростове-на-Дону, футболисты сборной Хорватии одержали победу над командой Исландии. Встреча группы D прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватских футболистов.
В составе победителей отличились Милан Бадель (53-я минута) и Иван Перишич (90-я). У Исландцев гол забил Гилфи Сигурдссон (76, с пенальти).
Сборная Хорватии заняла первое место в группе D, заработав 9 очков, и вышла в 1/8 финала, где сыграет датчанами, занявшими второе место в группе C. Сборная Исландии завершила выступление на турнире в России.
Ранее в этот день сборные Франции и Дании не смогли определить победителя в Москве, а Австралия уступила Перу.
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