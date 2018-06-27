СМИ: Марадону увезли в больницу после матча Аргентины и Нигерии

СМИ сообщают о том, что легендарному футболисту Диего Марадоне, наблюдавшему за игрой сборной Аргентины в Петербурге с трибуны, стало плохо после матча и потребовалась помощь врачей.
Как сообщает ESPN, легенда мирового футбола Диего Марадона был госпитализирован после матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии, за которым Марадона наблюдал из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове в Петербурге.
По сообщениям СМИ и очевидцев, на протяжении всего матча Марадона бурно и чрезвычайно эмоционально болел за сборную Аргентины и даже сделал оскорбительный неприличный жест после второго гола любимой команды в ворота сборной Нигерии. Однако после завершения игры ему потребовалась помощь друзей для того, чтобы покинуть трибуну. Была вызвана скорая помощь и врачи отправили Марадону в больницу.
Как передает РИА Новости, пока что информации о самочувствии бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины нет.
Во вторник вечером сборная Аргентины со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав победу над командой Нигерии со счетом 2:1.
Ранее Марадоне уже пришлось извиняться за то, что он курил сигару во время матча сборных Аргентины и Исландии. Марадона тогда заявил, что «не знал о запрете на курение на стадионах».
По сообщениям СМИ и очевидцев, на протяжении всего матча Марадона бурно и чрезвычайно эмоционально болел за сборную Аргентины и даже сделал оскорбительный неприличный жест после второго гола любимой команды в ворота сборной Нигерии. Однако после завершения игры ему потребовалась помощь друзей для того, чтобы покинуть трибуну. Была вызвана скорая помощь и врачи отправили Марадону в больницу.
Как передает РИА Новости, пока что информации о самочувствии бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины нет.
Во вторник вечером сборная Аргентины со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав победу над командой Нигерии со счетом 2:1.
Ранее Марадоне уже пришлось извиняться за то, что он курил сигару во время матча сборных Аргентины и Исландии. Марадона тогда заявил, что «не знал о запрете на курение на стадионах».
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