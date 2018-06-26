    «Продаю, срочно!»: стритрейсерша Багдасарян избавляется от своего Mercedes

    1 комментарий

    «Продаю, срочно!»: стритрейсерша Багдасарян избавляется от своего Mercedes

    «Продаю, срочно!»: стритрейсерша Багдасарян избавляется от своего Mercedes

    Скандально известная гонщица Мара Багдасарян решила продать свой Mercedes‐Benz.

    На продажу выставлен двухдверный Mercedes S-класса, выпущенный в 2015 году, с пробегом 47 тыс. км. При этом стритрейсерша уверяет, что у автомобиля был только один владелец.

    Получить за иномарку Багдасарян, разместившая объявление в своем Instagram, рассчитывает 7,5 млн рублей.

    Отметим, что ранее Мара Багдасарян, которая проходила по громкому делу о гонках с полицией на Gelandewagen, была пожизненно лишена водительских прав. Девушку не раз задерживали за нарушения ПДД и штрафовали, однако Багдасарян так и не оплатила большинство счетов. Кроме того, ей поставили диагноз «эпилепсия». Суд счел, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность.

    смотретьСтритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав
    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав
    Впрочем, Багдасарян решение суда не остановило. Стритрейсерша неоднократно садилась за руль, после чего ее наказывали за управление автомобилем без водительского удостоверения.

    Новости по теме

    Гонки золотой молодежи

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru