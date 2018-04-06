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7 апреля, 13:15
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    Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

    Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

    Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • ГИБДД оштрафовала скандально известную гонщицу Мару Багдасарян на 15 тыс. рублей за езду на автомобиле без водительских прав.

    О том, что стритрейсерше был выписан штраф, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Источник: «Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тыс. рублей».

    смотретьЕзду Мары Багдасарян за рулем сняла камера видеонаблюдения
    Езду Мары Багдасарян за рулем сняла камера видеонаблюдения
    Мару остановили инспекторы ДПС ночью на Ленинградском проспекте, гонщица была за рулем Mercedes. Нарушительницу сняли камеры наблюдения. На кадрах Багдсарян садится в свою машину на место водителя и уезжает. Куда, зачем и самое главное, почему скандалистка решилась на поездку, этот вопрос ей хотели задать в отделении ГИБДД. Туда Мару Багдасарян пригласили для разъяснительной беседы.

    Напомним, суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав в марте 2017 года. Несмотря на решение суда, она неоднократно садилась за руль, девушку останавливали сотрудники ГИБДД, и ей приходилось платить штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения.

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