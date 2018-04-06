Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

ГИБДД оштрафовала скандально известную гонщицу Мару Багдасарян на 15 тыс. рублей за езду на автомобиле без водительских прав.
О том, что стритрейсерше был выписан штраф, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Источник: «Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тыс. рублей».
Мару остановили инспекторы ДПС ночью на Ленинградском проспекте, гонщица была за рулем Mercedes. Нарушительницу сняли камеры наблюдения. На кадрах Багдсарян садится в свою машину на место водителя и уезжает. Куда, зачем и самое главное, почему скандалистка решилась на поездку, этот вопрос ей хотели задать в отделении ГИБДД. Туда Мару Багдасарян пригласили для разъяснительной беседы.
Напомним, суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав в марте 2017 года. Несмотря на решение суда, она неоднократно садилась за руль, девушку останавливали сотрудники ГИБДД, и ей приходилось платить штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения.
Источник: «Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тыс. рублей».
Мару остановили инспекторы ДПС ночью на Ленинградском проспекте, гонщица была за рулем Mercedes. Нарушительницу сняли камеры наблюдения. На кадрах Багдсарян садится в свою машину на место водителя и уезжает. Куда, зачем и самое главное, почему скандалистка решилась на поездку, этот вопрос ей хотели задать в отделении ГИБДД. Туда Мару Багдасарян пригласили для разъяснительной беседы.
Напомним, суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав в марте 2017 года. Несмотря на решение суда, она неоднократно садилась за руль, девушку останавливали сотрудники ГИБДД, и ей приходилось платить штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения.
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