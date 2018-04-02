Езду Мары Багдасарян за рулем сняла камера видеонаблюдения

Камера наблюдения сняла скандально известную Мару Багдасарян, которая ранее была лишена прав, за рулем.
Новость о том, что Маре Багдасарян якобы вернули водительское удостоверение, оказалась шуткой. Накануне на странице скандальной персоны появилась фотография и подпись «наконец-то вернули права». Это сообщение сразу вызвало общественный резонанс.
Пользователи Сети недоумевали: как такое возможно и почему инспекторы пошли Багдасарян навстречу. В ведомстве тут же поспешили сообщить: мол, это фейк, садиться за руль она по-прежнему не может.
К слову, так совпало, что за день до этого Мару остановили инспекторы ДПС, и она была за рулем. Нарушительницу сняли камеры наблюдения. На кадрах Багдсарян садится в свою машину на место водителя и уезжает. Куда, зачем и самое главное, почему скандалистка решилась на поездку, — этот вопрос ей хотят задать в отделении ГИБДД. Туда Мару Багдасарян пригласили для разъяснительной беседы. Против Багдасарян составили административный протокол, машину отправили на штрафстоянку.
Кстати, это уже второй раз, когда Мару останавливают за езду по городским улицам без права управления. В ноябре прошлого года ей уже выписывали штраф за подобное нарушение.
Пользователи Сети недоумевали: как такое возможно и почему инспекторы пошли Багдасарян навстречу. В ведомстве тут же поспешили сообщить: мол, это фейк, садиться за руль она по-прежнему не может.
К слову, так совпало, что за день до этого Мару остановили инспекторы ДПС, и она была за рулем. Нарушительницу сняли камеры наблюдения. На кадрах Багдсарян садится в свою машину на место водителя и уезжает. Куда, зачем и самое главное, почему скандалистка решилась на поездку, — этот вопрос ей хотят задать в отделении ГИБДД. Туда Мару Багдасарян пригласили для разъяснительной беседы. Против Багдасарян составили административный протокол, машину отправили на штрафстоянку.
Кстати, это уже второй раз, когда Мару останавливают за езду по городским улицам без права управления. В ноябре прошлого года ей уже выписывали штраф за подобное нарушение.
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