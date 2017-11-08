Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав

Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян с нетерпением ждали в отделе полиции. Девушка, которую суд лишил водительских прав, вновь села за руль — и уже по традиции оказалась в поле зрения стражей порядка.
В минувшие выходные Багдасарян была задержана на Комсомольском проспекте. Сотрудники ГИБДД составили протокол.
Нарушительница должна была явиться в участок и дать объяснения. Но вместо нее на вопросы отвечал адвокат.
Давид Кемулария, адвокат: «Прошла тесты у психолога, у психиатра, делала энцефалограмму головного мозга на протяжении месяца, и врачи поставили абсолютно точный диагноз о том, что у нее отсутствуют признаки заболевания, которое может препятствовать для управления транспортным средством».
В результате Багдасарян выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Адвокат заявил, что нарушительница оплатит его сегодня же.
Напомним, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав из-за многократных нарушений правил дорожного движения. Последним аргументом для суда стало ее состояние здоровья. Гонщице поставили диагноз «эпилепсия». Коллегия посчитала, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность. По словам юристов, теперь, если Багдасарян поймают за рулем, ее уже не арестуют, так как запрет формально был наложен не из-за нарушений ПДД, а из-за болезни гонщицы.
Нарушительница должна была явиться в участок и дать объяснения. Но вместо нее на вопросы отвечал адвокат.
Давид Кемулария, адвокат: «Прошла тесты у психолога, у психиатра, делала энцефалограмму головного мозга на протяжении месяца, и врачи поставили абсолютно точный диагноз о том, что у нее отсутствуют признаки заболевания, которое может препятствовать для управления транспортным средством».
В результате Багдасарян выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Адвокат заявил, что нарушительница оплатит его сегодня же.
Напомним, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав из-за многократных нарушений правил дорожного движения. Последним аргументом для суда стало ее состояние здоровья. Гонщице поставили диагноз «эпилепсия». Коллегия посчитала, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность. По словам юристов, теперь, если Багдасарян поймают за рулем, ее уже не арестуют, так как запрет формально был наложен не из-за нарушений ПДД, а из-за болезни гонщицы.
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