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    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав. Москва, дорожное движение, мажоры, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав

    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав

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    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав

    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав

    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав

      Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян с нетерпением ждали в отделе полиции. Девушка, которую суд лишил водительских прав, вновь села за руль — и уже по традиции оказалась в поле зрения стражей порядка.

      В минувшие выходные Багдасарян была задержана на Комсомольском проспекте. Сотрудники ГИБДД составили протокол.

      Нарушительница должна была явиться в участок и дать объяснения. Но вместо нее на вопросы отвечал адвокат.

      Давид Кемулария, адвокат: «Прошла тесты у психолога, у психиатра, делала энцефалограмму головного мозга на протяжении месяца, и врачи поставили абсолютно точный диагноз о том, что у нее отсутствуют признаки заболевания, которое может препятствовать для управления транспортным средством».

      В результате Багдасарян выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Адвокат заявил, что нарушительница оплатит его сегодня же.

      Напомним, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав из-за многократных нарушений правил дорожного движения. Последним аргументом для суда стало ее состояние здоровья. Гонщице поставили диагноз «эпилепсия». Коллегия посчитала, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность. По словам юристов, теперь, если Багдасарян поймают за рулем, ее уже не арестуют, так как запрет формально был наложен не из-за нарушений ПДД, а из-за болезни гонщицы.

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