Мару Багдасарян снова задержали за рулем Mercedes

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве скандально известную автомобилистку без водительского удостоверения.
Как сообщили в столичном главке МВД, автомобиль Mercedes был остановлен около 3:00 на Ленинградском проспекте.
Автомобиль задержали, а на 24-летнюю нарушительницу составили протокол об административном правонарушении. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Маре Багдасарян, сообщает РИА Новости.
Напомним, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав из-за многократных нарушений правил дорожного движения. Последним аргументом для суда стало ее состояние здоровья. Гонщице поставили диагноз «эпилепсия». Коллегия посчитала, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность. После этого ее уже задерживали за езду без прав.
Автомобиль задержали, а на 24-летнюю нарушительницу составили протокол об административном правонарушении. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Маре Багдасарян, сообщает РИА Новости.
Напомним, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав из-за многократных нарушений правил дорожного движения. Последним аргументом для суда стало ее состояние здоровья. Гонщице поставили диагноз «эпилепсия». Коллегия посчитала, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность. После этого ее уже задерживали за езду без прав.
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