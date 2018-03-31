Своя игра <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Своя игра 0+
    •  

    Мару Багдасарян снова задержали за рулем Mercedes

    10 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Фото: @novostyan / instagram.com
    Мару Багдасарян снова задержали за рулем Mercedes

    Мару Багдасарян снова задержали за рулем Mercedes

    Мару Багдасарян снова задержали за рулем Mercedes
  • Фото: РИА Новости © 2018, Фото: @novostyan / instagram.com

    • Сотрудники ГИБДД задержали в Москве скандально известную автомобилистку без водительского удостоверения.

    Как сообщили в столичном главке МВД, автомобиль Mercedes был остановлен около 3:00 на Ленинградском проспекте.

    Автомобиль задержали, а на 24-летнюю нарушительницу составили протокол об административном правонарушении. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Маре Багдасарян, сообщает РИА Новости.

    смотретьСтритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав
    Стритрейсерше Багдасарян выписали новый штраф за езду без прав
    Напомним, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав из-за многократных нарушений правил дорожного движения. Последним аргументом для суда стало ее состояние здоровья. Гонщице поставили диагноз «эпилепсия». Коллегия посчитала, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность. После этого ее уже задерживали за езду без прав.

    Новости по теме

    Гонки золотой молодежи

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru