Тренер сборной Испании: Россия в 1/8 финала может создать много проблем

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала
ЧМ-2018 против команды России.
50-летний специалист рассказал, что видел все матчи сборной России на чемпионате мира и пришел к выводу, что она «может создать много проблем» испанцам.
Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании: «Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится. На сегодня мы первые в группе, задача-минимум выполнена. Нужно отдышаться и идти дальше».
При этом Йерро подчеркнул, что сейчас испанцам необходимо разобрать собственные ошибки и немного отдохнуть. Изучением же российской сборной, сообщил тренер, его команда займет чуть позже.
Кроме того, Йерро отметил, что не любит «называть какие-то конкретные фамилии», и выразил уверенность в том, что в Москве в день матча будет потрясающая атмосфера, передает «Спорт-экспресс».
Напомним, накануне сборная Испании на последних минутах добыла ничью в матче с Марокко (2:2) и вышла в плей-офф с первого места. Теперь испанцы в 1/8 финала станут соперниками сборной России, которая завершила групповой этап поражением от Уругвая (0:3). Матч в «Лужниках» начнется 1 июля в 17:00 мск. НТВ будет вести текстовую трансляцию.
Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании: «Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится. На сегодня мы первые в группе, задача-минимум выполнена. Нужно отдышаться и идти дальше».
При этом Йерро подчеркнул, что сейчас испанцам необходимо разобрать собственные ошибки и немного отдохнуть. Изучением же российской сборной, сообщил тренер, его команда займет чуть позже.
Кроме того, Йерро отметил, что не любит «называть какие-то конкретные фамилии», и выразил уверенность в том, что в Москве в день матча будет потрясающая атмосфера, передает «Спорт-экспресс».
Напомним, накануне сборная Испании на последних минутах добыла ничью в матче с Марокко (2:2) и вышла в плей-офф с первого места. Теперь испанцы в 1/8 финала станут соперниками сборной России, которая завершила групповой этап поражением от Уругвая (0:3). Матч в «Лужниках» начнется 1 июля в 17:00 мск. НТВ будет вести текстовую трансляцию.
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