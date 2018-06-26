    Тренер сборной Испании: Россия в 1/8 финала может создать много проблем

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Тренер сборной Испании: Россия в 1/8 финала может создать много проблем

    Тренер сборной Испании: Россия в 1/8 финала может создать много проблем

    Тренер сборной Испании: Россия в 1/8 финала может создать много проблем
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды России.

    50-летний специалист рассказал, что видел все матчи сборной России на чемпионате мира и пришел к выводу, что она «может создать много проблем» испанцам.

    Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании: «Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится. На сегодня мы первые в группе, задача-минимум выполнена. Нужно отдышаться и идти дальше».

    При этом Йерро подчеркнул, что сейчас испанцам необходимо разобрать собственные ошибки и немного отдохнуть. Изучением же российской сборной, сообщил тренер, его команда займет чуть позже.

    Кроме того, Йерро отметил, что не любит «называть какие-то конкретные фамилии», и выразил уверенность в том, что в Москве в день матча будет потрясающая атмосфера, передает «Спорт-экспресс».

    смотретьЧМ-2018: яркие моменты матча Уругвай — Россия
    ЧМ-2018: яркие моменты матча Уругвай — Россия
    Напомним, накануне сборная Испании на последних минутах добыла ничью в матче с Марокко (2:2) и вышла в плей-офф с первого места. Теперь испанцы в 1/8 финала станут соперниками сборной России, которая завершила групповой этап поражением от Уругвая (0:3). Матч в «Лужниках» начнется 1 июля в 17:00 мск. НТВ будет вести текстовую трансляцию.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru